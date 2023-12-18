Сколько стоит отдых на новый год в Крыму

Стоимость зарубежных путевок для россиян выросла на 30% с начала года Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма, глава компании Space Travel Артур Мурадян.
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