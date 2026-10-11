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GTCR и Elliott ведут переговоры о покупке CCC Intelligent Solutions

GTCR и Elliott ведут переговоры о покупке CCC Intelligent Solutions

Американская инвестиционная компания GTCR и активистский инвестор Elliott Investment Management ведут продвинутые переговоры о покупке CCC Intelligent Solutions — разработчика программного обеспечения для страховых компаний и автомобильного ремонтного бизнеса.

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