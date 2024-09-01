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Классным руководителям во Владимирской области доплатят от 5 до 14 тысяч рублей

Классным руководителям во Владимирской области доплатят от 5 до 14 тысяч рублей

На выплаты классным руководителям во Владимирской области выделено 194 миллиона рублей.Муниципалитеты Владимирской области получили из областного бюджета субсидии на общую сумму 194 миллионов рублей.

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