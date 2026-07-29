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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В Останкинском районе прошла тренировка по флорболу с участием ветеранов СВО и команды «Жилищника»

В Останкинском районе состоялась необычная спортивная встреча — мастер-класс и тренировка по флорболу, в которой приняли участие команды ветеранов специальной военной операции и ГБУ «Жилищник» Останкинского района.

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