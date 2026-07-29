В Останкинском районе прошла тренировка по флорболу с участием ветеранов СВО и команды «Жилищника»

В Останкинском районе состоялась необычная спортивная встреча — мастер-класс и тренировка по флорболу, в которой приняли участие команды ветеранов специальной военной операции и ГБУ «Жилищник» Останкинского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии