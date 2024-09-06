Соратница Терешковой Дара Разживина незаметно покинула мэрию

Дара Разживина уволилась еще 5 августа, но известно об этом стало спустя месяц. Заместитель теперь уже бывшего начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой Дара Разживина незаметно покинула свою должность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии