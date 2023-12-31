Народный артист РФ Николай Цискаридзе 31 декабря празднует 50-летие

Народный артист России Николай Цискаридзе 31 декабря широко отмечает свое 50-летие. В этот день он будет участвовать в студии шоу “Сегодня вечером” на Первом канале, где соберутся его знаменитые друзья, сообщает tvmag.
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