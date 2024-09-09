В Бурятии построят биогазовую станцию для производства энергии из навоза

Соглашение о строительстве биогазовой станции по переработке навоза в электрическую и тепловую энергии, а также цеха по производству органоминеральных удобрений подписали правительство Республики Бурятия, «Росатом» и «Сибагро» на Восточном экономическом форуме, 9 сентября сообщает НИА-Томск.