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Худшая работа на свете: человек, который убирает последствия авиакатастроф

Худшая работа на свете: человек, который убирает последствия авиакатастроф

Роберт Дженсен посвятил свою карьеру наведению порядка после катастроф с человеческими жертвами. Опознание останков, забота о родственниках погибших и восстановление личного имущества — Дженсену удалось стать лучшим в худшей профессии на свете.

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