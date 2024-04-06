Звёзды, которые сильно изменились со временем

По мере течения времени каждый человек и каждая звезда претерпевают изменения. Как и в обществе, где некоторые пренебрегают своим здоровьем, а другие излишне прибегают к пластической хирургии, звезды также подвержены подобным воздействиям.
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