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Здоровье в наших руках

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Свежие комментарии

Лосось в трех ракурсах.

Лосось в трех ракурсах.

1. почему дикий лосось лучше лосося аквакультурного?Прежде всего, питание дикого лосося варьируется от времени года и от места, где он выловлен, благодаря чему у него вырабатывается богатый и сложный вкус.

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