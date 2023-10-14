Лосось в трех ракурсах.

1. почему дикий лосось лучше лосося аквакультурного?Прежде всего, питание дикого лосося варьируется от времени года и от места, где он выловлен, благодаря чему у него вырабатывается богатый и сложный вкус.
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