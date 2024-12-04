В аэропорту Актау снижена стоимость парковки до 300 тенге

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции и развитию (ДАЗРК) РК по Мангистауской области в адрес арендатора автопарковки, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау внес предписание о прекращении нарушения норм антимонопольного законодательства и устранении его последствий.