В аэропорту Актау снижена стоимость парковки до 300 тенге

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции и развитию (ДАЗРК) РК по Мангистауской области в адрес арендатора автопарковки, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау внес предписание о прекращении нарушения норм антимонопольного законодательства и устранении его последствий.
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