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Раскрыто истинное мнение администрации Трампа по отмене санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа, включая государственного секретаря США Марко Рубио и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа, назвала «чепухой» информацию о проведении переговоров по снятию санкций с России в энергетике.

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