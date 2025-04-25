Раскрыто истинное мнение администрации Трампа по отмене санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа, включая государственного секретаря США Марко Рубио и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа, назвала «чепухой» информацию о проведении переговоров по снятию санкций с России в энергетике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии