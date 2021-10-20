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Путин 20 октября обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в России

Путин 20 октября обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в стране.

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вячеслав харченко
За чей счет банкет?
Виктор Шиховцев
2 года корона по стране бродит, а эти до сих пор медицину не могут в чувство привести, после всех оптимизаций. А виноваты непривитые, конечно. Абсолютная беспомощность. Кто нами руководит? Недоумки.
вячеслав харченко
Конечно. Утром встаёшь, чувствуешь, виноват в чем то, а в чём, непонятно. Посмотрел зомбояшик и тут осознаешь, я же не прививался чудодейственным элексиром и от меня все беды в стране исходят.
Александр К
Таких умных как вы, по тысячи хоронят. Сами то уже давно привились, но надо методичку дибилов здесь распространять. Харченко с Кубани, ты в каждую жопу затычка. Нет ни одной статьи, где надо по гадить на Россию, ты не пропускаешь. Ведёшь себя как породистый бандерлог.
вячеслав харченко
Ты нормальный? В моей Кубани, минус 30 скоро будет. Ты Россию с путинской системой лжи и обмана не ровняй, нехорошо это и главное, поменьше смотри телеящик, в неокрепших умах происходят от этого необратимые изменения. Да, насчёт этой фигни, переболели мы и не кашляем, я даже дохтуров не беспокоил, неделю дома пилюли попил. Укрепляй иммунитет и будет счастье. А прививаться должны после мало мальского обследования , чего не проводится от слова вообще, тут уже принялись за детей, а толку, как видно, немного.

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