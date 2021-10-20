Путин 20 октября обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в России

RT НА РУССКОМПолитикаПутин 20 октября обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в РоссииПрезидент России Владимир Путин в среду, 20 октября, обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в стране.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоЗа чей счет банкет?Виктор Шиховцев2 года корона по стране бродит, а эти до сих пор медицину не могут в чувство привести, после всех оптимизаций. А виноваты непривитые, конечно. Абсолютная беспомощность. Кто нами руководит? Недоумки.ВХвячеслав харченкоКонечно. Утром встаёшь, чувствуешь, виноват в чем то, а в чём, непонятно. Посмотрел зомбояшик и тут осознаешь, я же не прививался чудодейственным элексиром и от меня все беды в стране исходят.Александр КТаких умных как вы, по тысячи хоронят. Сами то уже давно привились, но надо методичку дибилов здесь распространять. Харченко с Кубани, ты в каждую жопу затычка. Нет ни одной статьи, где надо по гадить на Россию, ты не пропускаешь. Ведёшь себя как породистый бандерлог.ВХвячеслав харченкоТы нормальный? В моей Кубани, минус 30 скоро будет. Ты Россию с путинской системой лжи и обмана не ровняй, нехорошо это и главное, поменьше смотри телеящик, в неокрепших умах происходят от этого необратимые изменения. Да, насчёт этой фигни, переболели мы и не кашляем, я даже дохтуров не беспокоил, неделю дома пилюли попил. Укрепляй иммунитет и будет счастье. А прививаться должны после мало мальского обследования , чего не проводится от слова вообще, тут уже принялись за детей, а толку, как видно, немного.Комментировать
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