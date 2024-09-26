NBC: Пентагон планировал одобрить поставки фосфорных боеприпасов Киеву

Минобороны США давало рекомендации организовать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине, но администрацией президента США Джо Байдена данная инициатива не была поддержана.
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