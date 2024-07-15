«Венец смерти»: в Серове врачи спасли женщину с редкой аномалией

В Серовской городской больнице произошел важный прорыв в лечении сложных сосудистых патологий. Врачи успешно прооперировали 64-летнюю пациентку с редкой и опасной сосудистой аномалией, известной как «венец смерти».
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