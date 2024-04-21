Жигулёвский заповедник откроет летний сезон с 28 апреля

Жигулевский заповедник, расположенный в Самарской области, открывает свой летний сезон с 28 апреля. Гора Стрельная – одно из главных мест притяжения туристов, благодаря своим уникальным видам и близости к федеральной трассе, сообщает Progorodsamara.
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