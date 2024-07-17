Европарламент решил обсудить Украину вместо ситуации в Газе и покушения на Трампа

Большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) во время пленарной сессии отказались вносить в повестку ситуацию в секторе Газа и недавнее покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
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