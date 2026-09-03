Вьетнам: эпическая битва за Гамбургер-Хилл

Если вам кажется, что ничего более бессмысленного, чем сражение за Дайдо, быть не может. Придётся вас огорчить.
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