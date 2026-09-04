Екатеринбуржцы платят перекупам за оперативную заправку авто

В Екатеринбурге появились объявления от перекупов и «помощников на дороге», предлагающих оперативно заправить автомобиль за 2,5-3 тысячи рублей.
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