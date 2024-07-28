Всех причастных — с Днём ВМФ! Главный военно-морской парад-2024, речь Президента

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лина любимцева

У нас сегодня по городу весь день ездили автомобили с морячками, украшенные морскими флагами и гудели. Прохожие приветствовали эти автомобили. а те в ответ еще громче гудели. И никого это не раздражало!! Наоборот, все смеялись!! С ДНЕМ ВМФ, РЕБЯТА!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!! И семь футов вам под килем в морях и океанах !!!