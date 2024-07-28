Сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота.Наш флот является несокрушимым стражем рубежей Отечества, надёжным защитником национальных интересов, гордостью и славой России.
Всех причастных — с Днём ВМФ! Главный военно-морской парад-2024, речь Президента
Комментарии
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Регина Толстоброва
С днем военно-морского флота! Наш флот самый сильный!
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16 час.
Геннадий Свешников
Ура❗Ура❗Ура❗В день ВМФ-Страны и Отчизны❗🌹🌹🌹💥💥💥❤️💋👁️✍️👍🙏🙏🙏
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15 час.
лл
лина любимцева
У нас сегодня по городу весь день ездили автомобили с морячками, украшенные морскими флагами и гудели. Прохожие приветствовали эти автомобили. а те в ответ еще громче гудели. И никого это не раздражало!! Наоборот, все смеялись!! С ДНЕМ ВМФ, РЕБЯТА!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!! И семь футов вам под килем в морях и океанах !!!
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11 час.
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