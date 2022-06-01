Баранец объяснил, когда силы ВС РФ переключатся на Одессу и Николаев

scryoutube.com/Главный. Тур Дальнейшее развитие событий в Донбассе и на Украине в рамках продвижения российской военной спецоперации по демилитаризации соседней страны, после разгрома донецкой группировки ВСУ может развиваться по двум сценариям.
scryoutube.com/Главный. Тур Дальнейшее развитие событий в Донбассе и на Украине в рамках продвижения российской военной спецоперации по демилитаризации соседней страны, после разгрома донецкой группировки ВСУ может развиваться по двум сценариям.
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