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Баранец объяснил, когда силы ВС РФ переключатся на Одессу и Николаев

Баранец объяснил, когда силы ВС РФ переключатся на Одессу и Николаев

scryoutube.com/Главный. Тур Дальнейшее развитие событий в Донбассе и на Украине в рамках продвижения российской военной спецоперации по демилитаризации соседней страны, после разгрома донецкой группировки ВСУ может развиваться по двум сценариям.

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