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Петербургский дневник

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Десять заслуженных реставраторов Петербурга получат премию правительства

Десять заслуженных реставраторов Петербурга получат премию правительства

Каждому выплатят 300 тысяч рублей Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присуждении премии «За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге» в 2024 году, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.

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