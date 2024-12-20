Десять заслуженных реставраторов Петербурга получат премию правительства

Каждому выплатят 300 тысяч рублей Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присуждении премии «За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге» в 2024 году, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.