Артист восхищался режиссером драмы Леонидом Быковым, а впоследствии возглавил его именной фонд. Спустя шесть лет с должности руководителя организации Владимиру Талашко пришлось уйти из-за ссоры с дочкой постановщика Марьяной.
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