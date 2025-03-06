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Студентки назвали насильником, а российские коллеги — предателем. Что стало с Владимиром Талашко из «В бой идут одни „старики“»

Студентки назвали насильником, а российские коллеги — предателем. Что стало с Владимиром Талашко из «В бой идут одни „старики“»

Артист восхищался режиссером драмы Леонидом Быковым, а впоследствии возглавил его именной фонд. Спустя шесть лет с должности руководителя организации Владимиру Талашко пришлось уйти из-за ссоры с дочкой постановщика Марьяной.

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