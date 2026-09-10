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От народной любви до громких скандалов: 11 российских актёров, столкнувшихся со «звёздной болезнью»

От народной любви до громких скандалов: 11 российских актёров, столкнувшихся со «звёздной болезнью»

Внезапная слава и обрушившаяся популярность для многих артистов становятся испытанием на прочность. Оказавшись на пике внимания, кто-то поддаётся иллюзии собственной исключительности, кто-то втягивается в затяжные конфликты со зрителями и коллегами, а кто-то полностью теряет прежние ориентиры.

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