Китай предостерег ЕС от отдельных переговоров с компаниями

Министерство коммерции Китая выступило с предостережением в адрес Евросоюза относительно проведения отдельных переговоров о ценах с некоторыми компаниями, участвующими в китайско-европейской торговле электромобилями.
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