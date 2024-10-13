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Китай предостерег ЕС от отдельных переговоров с компаниями

Китай предостерег ЕС от отдельных переговоров с компаниями

Министерство коммерции Китая выступило с предостережением в адрес Евросоюза относительно проведения отдельных переговоров о ценах с некоторыми компаниями, участвующими в китайско-европейской торговле электромобилями.

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