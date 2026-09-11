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Курские новости

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Курские пожарные спасли 36 человек при пожаре на Черняховского

Курские пожарные спасли 36 человек при пожаре на Черняховского

В тушении пожара в Курске участвовали 20 человек и четыре единицы техники, жильцов спасали с автолестницы и выводили в специальных устройствах из-за сильного задымления.

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