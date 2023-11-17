Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Немецкому журналисту, бравшему интервью у Путина, грозят судом в ФРГ

Немецкому журналисту, бравшему интервью у Путина, грозят судом в ФРГ

Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту пригрозили судом в Германии Немецкая медиагруппа NRD может подать в суд на автора фильма о Путине, журналиста Зайпель из-за данных о спонсировании его работы из России.

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