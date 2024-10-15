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Закон, порядок, государство

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Полицейскими выявлены факты мошенничества со стороны руководителя туристической фирмы из Брянска

В производстве Следственного управления УМВД России по городу Брянску находится уголовное дело о мошеннических действиях, совершенных руководителем одной из региональных туристических фирм.

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