Шеф-повар Колодяжный: из щавеля получатся отличные легкие соусы, квасы и заправки

Помимо салатов и супов, из щавеля можно приготовить легкие соусы, квасы и заправки. При использовании в гарнирах он сочетается абсолютно со всеми продуктами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на шеф-повара, специалиста по гастроботанике Андрея Колодяжного.