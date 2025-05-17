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Всё о женщинах

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Шеф-повар Колодяжный: из щавеля получатся отличные легкие соусы, квасы и заправки

Шеф-повар Колодяжный: из щавеля получатся отличные легкие соусы, квасы и заправки

Помимо салатов и супов, из щавеля можно приготовить легкие соусы, квасы и заправки. При использовании в гарнирах он сочетается абсолютно со всеми продуктами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на шеф-повара, специалиста по гастроботанике Андрея Колодяжного.

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