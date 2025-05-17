Шеф-повар Колодяжный: из щавеля получатся отличные легкие соусы, квасы и заправки

Помимо салатов и супов, из щавеля можно приготовить легкие соусы, квасы и заправки. При использовании в гарнирах он сочетается абсолютно со всеми продуктами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на шеф-повара, специалиста по гастроботанике Андрея Колодяжного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии