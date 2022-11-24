Медитация на очищение от негатива

Обиды и негативная энергия копятся в нас, каждый день подбрасывая дрова в огонь уныния и злобы. С энергетической точки зрения крайне важно избавиться от всего этого как можно скорее, ведь от отрицательной энергии страдает наше здоровье и удача.
Обиды и негативная энергия копятся в нас, каждый день подбрасывая дрова в огонь уныния и злобы. С энергетической точки зрения крайне важно избавиться от всего этого как можно скорее, ведь от отрицательной энергии страдает наше здоровье и удача.
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