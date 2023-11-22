В Хабаровском крае задержали пособницу ВСУ

Местная жительница пыталась поджечь военкомат в Комсомольске-на-Амуре.Сотрудники полиции задержали в Комсомольске-на-Амуре местную жительницу, уборщицу местной управляющей компании, которая в полночь пошла поджигать военкомат.
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