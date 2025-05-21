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Терапевт рассказал о предающихся от домашней кошки к человеку инфекциях

Терапевт рассказал о предающихся от домашней кошки к человеку инфекциях

Домашняя кошка может заразить инфекцией, занесенной человеком в жилище на подошвах уличной обуви, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

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