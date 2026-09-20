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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сирил Ган – новый чемпион UFC в тяжелом весе. Он будет защищать полноценный титул против Джоша Хокита

Дана Уайт подтвердил, что Сирил Ган стал неоспоримым чемпионом UFC в тяжелом весе. Ган и Джош Хокит возглавят турнир UFC 334 в Нью-Йорке 15 ноября.

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