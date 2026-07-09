Пострадавшие пассажиры автобуса, поврежденного БПЛА в Белгородской области, имеют право на выплаты Страхового Дома ВСК

Пострадавшие пассажиры автобуса, поврежденного БПЛА в Белгородской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии