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Пострадавшие пассажиры автобуса, поврежденного БПЛА в Белгородской области, имеют право на выплаты Страхового Дома ВСК

Пострадавшие пассажиры автобуса, поврежденного БПЛА в Белгородской области, имеют право на выплаты Страхового Дома ВСК

Пострадавшие пассажиры автобуса, поврежденного БПЛА в Белгородской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

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