Децентрализованная P2P-платформа для обмена BitTorrent запускает тестовую сетть BTFS Protocol 3.3.0

BitTorrent запустил тестовую сеть BTFS Protocol 3.3.0 с рядом улучшений. Среди ключевых нововведений: Система репутации узлов на основе стекинга (BTIP-85) Обновленная программная база для повышения эффективности Улучшенная стабильность работы узлов Компания продолжает развивать децентрализованные хранилища данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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