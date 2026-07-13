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Джан Пьеро Гасперини: «Симуляции – худшее, что есть в футболе. Мы должны что-то сделать с этим. Нужно добиваться результата, но не такими способами»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал симуляции в футболе. «Мы должны что-то сделать с этим, потому что это худшее, что есть в футболе.

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