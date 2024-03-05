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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области за сутки оштрафовали 121 водителя за тонировку

В Рязанской области за сутки оштрафовали 121 водителя за тонировку

Рязанцам напомнили, что за данное нарушение грозит штраф 500 рублей. При этом за невыполнение требований полицейских предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или штрафа от 2000 до 4000 рулей.

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