ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА "РУССКИЕ РАКЕТЫ УДАРИЛИ ПО КОРТЕЖУ ЗЕЛЕНСКОГО": ТУРНЕ ПО УКРАИНЕ ОКОНЧЕНО Греческое издание Proto Thema сообщило своим читателям, что Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, когда он находился в Одессе.