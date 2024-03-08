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Позитив для оптимистов

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Греческое издание Proto Thema сообщило своим читателям, что Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, когда он находился в Одессе.

Греческое издание Proto Thema сообщило своим читателям, что Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, когда он находился в Одессе.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА "РУССКИЕ РАКЕТЫ УДАРИЛИ ПО КОРТЕЖУ ЗЕЛЕНСКОГО": ТУРНЕ ПО УКРАИНЕ ОКОНЧЕНО Греческое издание Proto Thema сообщило своим читателям, что Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, когда он находился в Одессе.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Грекам нечего шляться по улицам страны где идут военные действия. Сидите дома и не лезьте не в свое дело
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