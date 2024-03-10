Компания Opel готовит к дебюту два новых электрических кроссовера

Немецкий автопроизводитель уже предлагает клиентам 15 электрифицированных моделей, многие из которых полностью электрические, причём линейка гибридов и электромобилей Opel охватывает все сегменты рынка — от городского квадрицикла Rocks и сити-каров Corsa и Mokka до коммерческих Combo Cargo, Vivaro и Movano.
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