Больше на 50%: правые после выборов в ЕС усилят свои позиции по всей Европе

Правофланговые националистические партии на этой неделе наверняка усилят свои позиции по всей Европе, однако ударная волна будет перемещаться медленно из-за разногласий, возникающих между различными политическими силами.
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