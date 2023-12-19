Стали известны результаты итогового сочинения в Карелии

Более 98 % будущих карельских выпускников успешно справились с итоговым сочинением (изложением). Это первое испытание экзаменационной кампании, которое является допуском к государственной итоговой аттестации.
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