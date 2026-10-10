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В Эр-Рияде при ракетном ударе по аэропорту ранены 309 человек, 12 погибли

В Эр-Рияде при ракетном ударе по аэропорту ранены 309 человек, 12 погибли

При ракетном ударе хуситов по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 были ранены, сообщили власти Саудовской Аравии.

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