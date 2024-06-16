Потапов об увеличении лимита в КХЛ: «Пять легионеров – оптимально для роста игроков и зрелищности. Но как хоккеист остановился бы на трех»

– Вы поддерживаете возвращение прежнего лимита на легионеров в пять игроков? – Когда я был игроком и когда говорили, что лимит на легионеров надо убирать полностью, то думал: «А как же я?» Для ребят, которые играют в нижних звеньях, мест почти не будет оставаться.