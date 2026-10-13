В Дзержинске построят комплекс для выпуска воды за 31 тыс. кв. м

В Дзержинске появится производственно-складской комплекс «Чернореченский» для выпуска негазированной питьевой воды.
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