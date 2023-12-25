Агент Жафярова и Евсеева заявил, что Билялетдинов «мордует пацанов»

Шуми Бабаев высказался о скандальной ситуации вокруг своих клиентов из «Ак Барса». Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы игроков «Ак Барса» Дамира Жафярова и Никиты Евсеева рассказал, почему его клиенты запросили у КХЛ разорвать их контракты с казанским клубом.
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