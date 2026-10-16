Дмитрий Бикбаев, худрук «Покровка. Театр», высказался о роли ИИ в кинематографе и театре, отметив, что в кино интеллект активно заменяет специалистов, а в театре без живого присутствия человека не обойтись.
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