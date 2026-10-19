Первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад-Реза Ареф выразил обеспокоенность по поводу действий Украины, которые, по его словам, наносят ущерб северным регионам Ирана.
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