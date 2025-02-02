"Встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком": Путин дал жёсткий политический прогноз для Европы

Владимир Путин дал жёсткий политический прогноз для Европы. Он заметил, что властям большинства стран ЕС Дональд Трамп идеологически совсем не близок, но возможностей сопротивляться у них нет: "Встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".