Хозяин карманных террористов угил, доволен - России нанесен существенный ущерб

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Eduard
Согласен,чего ждут?И сбивать не надо,нужен сигнал который в спутнике все выведет!
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5 час.
Балу -
Что-то давно на британщину инопланетяне не прилетали... Надо бы поспособствовать...
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4 час.
p
petrabramovichg
Ничего хорошего сказать не смогу, но точно знаю: кто-то за это должен ответить. Мне кажется что мы уже давно воюем со вселенским Злом - ордой сатанистов. Я думаю Богу вряд ли нужны такие разборки на земле, жестокость и жертвы среди людей. В моём понимании сатанизм и Диявол, которому они веруют это не какое-то существо, а людской &quot;фантазм&quot;. Я думаю с Богом они не говорят и Ему не веруют, а веруют с свою &quot;сверхчеловечность&quot;. Ни один нормальный человек не будет убивать невинных людей, детей - нам свойственна доброта и сопереживание. А тут просто что-то похожее на поклонение молоху - жертвы людские ради собственной выгоды. Я просто не могу объяснить как можно толкать народы к ядерной войне и уничтожению всего живого на земле, когда эти мрази (или их окружение) должны понимать, что не спасётся никто, даже их дети и внуки. Насчёт радикальных решений скажу, что самый худой мир лучше самой хорошей войны. И поэтому я думаю, что нашему руководству и в частности президенту лучше известно когда и что сбивать и к кому &quot;прилетать&quot;. Давайте им доверять. Всем Добра!
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53 мин.

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