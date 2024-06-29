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Илон Маск предположил, что Соединенные Штаты остались без руководства

Илон Маск предположил, что Соединенные Штаты остались без руководства

Илон Маск рассказал о ситуации в США, где, по его мнению, нет лидерства. Это произошло после публикации Вивека Рамасвами, бывшего претендента на выдвижение в президенты от республиканцев, который поинтересовался, кто на самом деле управляет страной.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Маск вставай к штурвалу и рули... но ведь динозавры не пустят тебя на мостик, остается только вещать и всех пугать.
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14 час.

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