Илон Маск предположил, что Соединенные Штаты остались без руководства

Илон Маск рассказал о ситуации в США, где, по его мнению, нет лидерства. Это произошло после публикации Вивека Рамасвами, бывшего претендента на выдвижение в президенты от республиканцев, который поинтересовался, кто на самом деле управляет страной.
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